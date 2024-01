Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a afirmat marti ca miscarea sa "nu va fi invinsa niciodata", dupa moartea adjunctului sau, Saleh al-Arouri, intr-un atac aerian in suburbiile sudice ale Beirutului, atribuit Israelului, noteaza AFP. Autoritațile militare"O miscare ai carei lideri si fondatori cad martiri…

- Arouri, comandantul exilat al forțelor Hamas din Cisiordania ocupata și lider veteran al Hamas, care a petrecut 17 ani in inchisorile israeliene, era adjunctul liderului gruparii islamiste, Ismail Haniyeh.In atacul atribuit Israelului au fost ucise, in total, 6 persoane.Este prima data de la inceputul…

- Organizația Națiunilor Unite avertizeaza ca situația din Cisiordania se deterioreaza rapid și indeamna Israelul sa "puna capat crimelor ilegale" impotriva populației palestiniene", relateaza The Times of Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu…

- In ultimele 24 de ore, forțele israeliene au efectuat lovituri aeriene asupra unor ținte din Siria și Liban, conform unui anunț al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF). Schimburile recente de focuri peste granița ridica temeri cu privire la posibilitatea ca conflictul dintre Israel și Hamas sa escaladeze…

- Walid Jumblatt, un fost lider de miliție in timpul razboiului civil și unul dintre cei mai emblematici politicieni ai Libanului, are o viziune pesimista privind evoluția in regiune a razboiului dintre Israel și gruparea palestiniana Hamas, relateaza Politico.„Nu cred ca putem scapa”, spune veteranul…

- In parcarea campusului Rambam Health Care din Haifa, intr-un timp record, a fost amenajat un spital de campanie, cel mai mare spital subteran din lume. La primul subsol al Spitalului Rambam din Haifa, zeci de mașini iși așteapta proprietarii. Dar la cele doua etaje inferioare, toate mașinile au disparut…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat joi un apel catre natiunile si organizatiile „ostile” Israelului, intre care a mentionat Iranul si miscarea siita Hezbollah din Liban, sa nu profite de confruntarea dintre statul israelian si gruparea islamista Hamas si sa nu escaladeze conflictul,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat joi un apel catre natiunile si organizatiile "ostile" Israelului, intre care a mentionat Iranul si miscarea siita Hezbollah din Liban, sa nu profite de confruntarea dintre statul israelian si gruparea islamista Hamas si sa nu escaladeze conflictul,…