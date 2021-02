Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene se vor pune de acord joi in privința realizarii unor pașapoarte de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au vaccinat impotriva Covid-19. Decizia liderilor vine in contextul in care mai multe țari din sudul UE care depind puternic de turism sunt disperate sa salveze…

- Uniunea Europeana va avea o platforma comuna cu datele campaniei de vaccinare din fiecare stat membru. Ideea a fost analizata ieri la Consiliul afaceri generale de pregatire a reuniunii Consiliului European de joi. Reprezentanții țarilor membre au avut pe agenda și chestiunea controversata a unui eventual…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va dezbate in scurt timp posibilitatea folosirii de certificate sau "pasapoarte de vaccinare" in calatoriile internationale, a declarat joi expertul departamentului de imunologie de la biroul european al institutiei, Oleg Benesh, relateaza EFE. Citește…

- Faza 1 a campaniei de vaccinare a demarat si in judetul Constanta. In schema actuala, pentru urmatoarele etape, la nivelul judetului Constanta a fost stabilit un numar de 19 centre de vaccinare.Astazi, 4 ianuarie a.c., a demarat faza 1 a campaniei de vaccinare impotriva SARS CoV 2, in care au fost incluse…

- Autoritațile buzoiene anunța ca, pe data de 4 ianuarie, urmeaza sa ajunga la Buzau prima tranșa de doze de vaccin pentru personalul medical. Este vorba despre aproape o mie de doze. Anunțul a fost facut azi, de prefectul Leonard Dimian, dupa o ședința cu responsabilii campaniei de vaccinare de la nivelul…

- Liderii USR PLUS vor avea miercuri o ședința informala in care vor discuta propunerea facuta de Ludovic Orban la discuțiile de marți cu Dan Barna și Kelemen Hunor. Președintele PNL le-a spus celor doi lideri ca vrea sa fie propus din nou pentru funcția de premier pentru a debloca negocierile. Astfel,…