- Companiile producatoare de semiconductori din Taiwan acorda ” mare importanta” respectarii legii, potrivit guvernului insulei, care a semnalat ca producatorii vor respecta noile restrictii impuse de SUA exporturilor de tehnologie, care urmaresc sa impiedice dezvoltarea industriei cipurilor din China,…

- Avocații prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care se confrunta cu un proces in Statele Unite pentru uciderea in 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, au declarat ca numirea prințului ca prim-ministru saptamana trecuta i-a asigurat imunitate in urmarirea penala, relateaza…

- Ceea ce parea odinioara de neimaginat ar putea sa se intample la iarna, cand telefoanele mobile ar putea sa nu mai functioneze daca rationalizarea energiei va scoate din functiune o mare parte a retelelor mobile din regiune, relateaza Agerpres. Oficialii din industria telecom intervievati de Reuters…

- Grupul bancar francez Societe Generale, aflat in cautarea unui nou director general, a anuntat vineri ca pana la finalul anului vor demisiona doi directori executivi, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Companiile din Europa ar putea fi forțate sa dea prioritate producție iunor bunuri esențiale și sa faca stocuri de produse, conform unor propuneri anunțate luni, 19 septembrie, care ar conferi Comisiei Europene puteri de urgența pentru a evita crizele de aprovizionare, transmite Reuters. Executivul…

- „Ideea ca (recesiunea - n. red.) va fi scurta si superficiala este total deliranta”, a afirmat Nouriel Roubini, potrivit Bloomberg. Roubini a indicat printre motivele de temere faptul ca ratele datoriilor au atins niveluri istorice de 420% pentru economiile avansate si continua sa creasca, in timp ce…

- Autoritatea aviației civile din Moldova a blocat Air Moldova și alți transportatori naționali sa reia zborurile intre Chișinau și Moscova, a declarat sambata vicepremierul Andrei Spinu, citat de Reuters. „Rog cetațenii sa nu se lase amagiți”, a spus Spinu

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a plecat marti intr-un turneu in Grecia si Franta, in prima sa deplasare in tari din Uniunea Europeana dupa moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi din urma cu aproape patru ani.