- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Liderii social – democrați și liberali condamna atacarea Ucrainei de catre Rusia, in cursul dimineței de joi. „Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin. Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.Conform unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, aceasta conduita, care urmeaza recunoasterii ilegale de catre Federatia Rusa a "independentei" autoproclamatelor republici…

- Liderii coaliției PSD, PNL și UDMR se intrunesc, astazi, la ora 15.00, intr-o ședința, anunța Antena3. Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor se vor reuni, luni, 7 februarie, intr-o ședința. Aceștia ar urma sa se discute despre moțiunea simpla depusa de USR pe numele lui Virgil Popescu,…

- Liderii coaliției de guvernare Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor vor avea, luni, de la ora 11.30, o intalnire la Guvern pentru a ajunge la un acord politic pe doua teme extrem de importante.Principala discuție va fi legata de Legea Bugetului de stat pentru anul 2022, dar se…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, miercuri seara, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Potrivit unor surse politice, in ședința de la Palatul Victoria se discuta bugetul și proiectul legii privind condiționarea accesului…