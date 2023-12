Stiri pe aceeasi tema

- China și Uniunea Europeana au convenit joi, la primul lor summit cu prezența fizica din ultimii patru ani, ca relația lor comerciala ar trebui sa fie mai echilibrata, dar nu au dat niciun semn de rezolvare a divergențelor existente, scrie Reuters, conform Rador Radio Romania.Facand presiuni asupra…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, s-a intalnit joi la Beijing cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, a informat agentia oficiala de presa Xinhua. Ursula von der Leyen a indemnat la abordarea "dezechilibrelor si diferentelor" intre…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, s-a intalnit joi la Beijing cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, a informat agentia oficiala de presa Xinhua, citata de AFP. Cei doi lideri europeni se afla la Beijing pentru un summit intre Uniunea…

- Presedintele SUA Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au restabilit miercuri un dialog care era in asteptare de un an, dar si-au expus si diferendele, in special in ceea ce priveste Taiwanul, relateaza AFP. Presedintele american a afirmat, la incheierea unei conferinte de presa, menita sa salute…

- Kenyanul Edwin Kiptoo a castigat cea de-a 40-a editie a maratonului de la Atena, stabilind un nou record al cursei din capitala Greciei, care a revenit in calendar pentru prima oara dupa pandemia de Covid-19, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.Kiptoo, in varsta de 30 de ani, a trecut primul…

- Marți, la ora 9:10 (ora Beijingului), echipajul navei spațiale Shenzhou 16, Jing Haipeng, Zhu Yangzhu și Gui Haichao au ieșit din capsula de intoarcere pe pamant, starea lor de sanatate fiind buna, a informat Biroul Programului Spațial cu Echipaj Uman al Chinei. Taikonautul Jing Haipeng incheie a patra…

- Belgianca Loena Hendrickx a castigat proba feminina din cadrul concursului Skate America, prima etapa a sezonului 2023-2034 al Marelui Premiu al Federatiei internationale de patinaj artistic (ISU), la finalul programului liber desfasurat duminica la Allen (Texas), informeaza agentia Xinhua, potrivit…

- Liderul Republicii Populare Chineze (RPC), Xi Jinping, este convins ca nicio forța nu poate impiedica revenirea Taiwanului sub controlul Beijingului. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la Ministerul Afacerilor Externe al RPC. "Realizarea reunificarii depline a patriei este aspirația poporului,…