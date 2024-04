Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei venezuelene Maria Corina Machado, care a fost declarata neeligibila la prezidentialele din 28 iulie, a declarat ca risca o detentie „nejustificata” dupa adoptarea in prima lectura in Adunarea Nationala a unui text impotriva „fascismului”

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a catalogat "rasist" pe Josep Borrell, șeful diplomației europene, intr-un atac virulent la adresa viziunii Europei asupra Americii de Sud, scrie miercuri, 27 martie, Politico."Viziunea colonialista a Europei asupra Americii Latine este vie", a declarat Maduro…

- Liderul opozitiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anuntat vineri ca nu va candida la presedintie, in alegerile din luna iulie, impotriva presedintelui Nicolas Maduro. Decizia ei survine la doua luni dupa ce i s-a interzis sa candideze pentru o pozitie publica din cauza unor presupuse infractiuni…

- Liderul opozitiei din Venezuela, Maria Corina Machado a declarat pentru BBC ca tarile din America Latina ar trebui sa se pregateasca pentru cel mai mare val de migratie in masa daca presedintele Maduro este reales anul acesta, relateaza Rador Radio Romania Ea a fost descalificata de la alegerile…

- Producatorul de automobile Dacia anunta ca va implementa noile reglementari privind siguranta in cazul autoturismelor, reglementari aprobate la nivel european, care vor intra in vigoare in iulie a acestui an si care au rolul de a imbunatati siguranta inclusiv pentru pietoni si biciclisti. Modelele…

- Agentia Mondiala Antidoping a anuntat, marti, ca a depus o cerere de arbitraj la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cazul fiind referitor la presupusa nerespectare a normelor de catre forurile nationale antidoping din Nigeria si Venezuela, relateaza AFP, potrivit news.ro Aceste doua agentii au…

- Guvernul președintelui Nicolas Maduro a acuzat opoziția politica de orchestrarea unui complet pentru asasinare liderului de Caracas cu sprijinul SUA, relateaza DW. 32 de persoane, printre care soldați și civili, au fost arestați pentru participare la acest complot, au anunțat luni procurorii.Procurorul…

- Presedintele Belarusiei, Alexander Lukasenko, a semnat o noua lege care ii ofera imunitate pe viata fata de anchetarea penala si ii impiedica pe liderii opozitiei care traiesc in exil sa candideze la viitoarele alegeri prezidentiale. Teoretic, legea se aplica oricarui fost presedinte si membrilor familiei…