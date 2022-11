Lider PSD: „Dacă nu reglementăm piața de energie, nu excludem alegerile anticipate” Coaliția de guvernare are multe teme in care discuțiile sunt contradictorii. Una dintre ele este și reglementarea pieței de energie, unul dintre multele „mere ale discordiei” ale celor de la guvernare. Robert Cazanciuc, deputat PSD, a declarat ca neințelegerile pe tema reglementarii pieței de energie ar putea fi elementul care ar putea duce la ruperea coaliției și la declanșarea alegerilor anticipate. ”E o veste buna, pana la urma PNL a ajuns la ceea ce spune PSD de un an de zile, cel putin, ca e nevoie de reglementare. Semi reglementare, s-au alintat putin, ca sa nu recunoasca ca e reglementare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

