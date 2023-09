Fostul premier Theodor Stolojan afirma, referindu-se la o candidatura a liderului PNL Nicolae Ciuca la alegerile prezidentiale, ca, desi nu este un personaj carismatic, acesta „este un om care are o integritate clara, are un caracter clar, are niste realizari foarte clare”. Intrebat, la Digi 24, daca, in opinia sa, Nicolae Ciuca este candidatul potrivit […] The post Lider PNL, despre Nicolae Ciuca-candidat la prezidențiale: „Deocamdata nu avem altul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .