Stiri pe aceeasi tema

- Romulus Lucian Iaru, consilier județean in Galați și secretar general adjunct al PMP, a fost numit, miercuri, prin decizia premierului Ludovic Orban, in funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. Potrivit celei mai recente…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca noul Guvern condus de Ludovic Orban trebuie sa ia masuri urgențe pentru a evita intrarea Romaniei in colaps. Intr-o declarație politica, Ioan Balan a spus ca „bucuria investirii Guvernului condus de Ludovic Orban trece imediat ce punem pe hartie prioritațile…

- Potrivit programului oficial transmis de catre Biroul de presa al Guvernului, premierul Ludovic Orban si vicepremierul Raluca Turcan participa, joi, la ceremoniile de preluare a portofoliilor de catre noii ministri. De la ora 8.00, are loc ceremonia de la Ministerul Sanatatii, acolo unde va fi instalat…

- Kelemen Hunor a afirmat, luni, la RFI, ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa vina cu alte propuneri in locul miniștrilor desemnați, care au primit aviz negativ la audierile din comisii. El a anunțat, totodata, ca 30 parlamentari din UDMR vor fi prezenți și vor vota Guvernul Orban. „Eu i-aș fi…

- Luni, Parlamentul Romaniei se reuneste pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban, informeaza Agerpres.Sedinta incepe la ora 14,00.Conform programului, premierul desemnat Ludovic Orban va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului.Vor avea loc dezbateri…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Negocieri cu toate partidele …

- Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat a doua runda de negocieri cu PMP, ALDE, USR, UDMR si Pro Romania pentru a obtine din partea acestor formatiuni politice…

- "Si energia este economie si turismul este economie. Ape, paduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE exista formatiunea care este pe transporturi, infrastructura si comunicatii si noi unim infrastructura cu comunicatiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe,…