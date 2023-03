Directorul general al Consiliului Concurenței, Daniela Badila, a declarat in cadrul unei intalniri cu autoritațile locale din județul Mureș ca printre cele mai mari probleme pe care le are instituția sunt licitațiile organizate de Romsilva. ”Avem de exemplu investigații pe piața lemnului, in care au fost implicate 35 de companii. Cu amenzi de aproape 40 de milioane de euro. Erau doua grupuri mari, Schweighofer și Kronospan. Și in jurul companiilor acestea mari se adunau companii mici și se ințelegeau cum sa trucheze procedurile de licitație organizate de Romsilva. Era utilizat principiul rotației:…