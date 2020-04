Stiri pe aceeasi tema

- Caminul Colegiului „I.D. Lazarescu” din Cugir va fi in curand reabilitat. Cladirea cu trei etaje, construita in anii 1970, va fi modernizata printr-o investiție estimata la 5,9 milioane de lei. Primaria Cugir a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de proiectare…

- In orașul Ocna Mureș vor fi construite doua blocuri sociale, cu cate 16 apartamente fiecare, pe strazile Gheorghe Barițiu și Ștefan cel Mare. Investiția se ridica la 7,48 milioane de lei. Primaria Ocna Mureș a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru construcția a doua…

- Peste 32 de kilometri din DN 67C – Transalpina, aflați pe raza județului Alba, vor fi asfaltați, printr-o investiție de 8,55 milioane de lei. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A prin Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Aproape 4 kilometri de strazi din localitatea Cistei, comuna Mihalț, vor fi asfaltate și reabilitate, printr-o investiție de peste 2,3 milioane de lei. Primaria comunei Mihalț a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind proiectarea și execuția lucrarilor de…

- Trei camine culturale aflate in satele Ciugudu de Jos, Inoc și Mahaceni din comuna Unirea vor fi modernizate și dotate printr-o investiție de 1,6 milioane de lei. Primaria comunei Unirea a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) trei licitații pentru execuția lucrarilor de modernizare…

- Consiliul Județean Alba cumpara mașini și echipamente pentru plombarea gropilor din asfalt și marcarea trecerile de pietoni aflate pe drumurile din județ. Valoarea utilajelor se ridica la peste 100.000 de euro. Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)…

- Metrorex a lansat joi, 23 ianuarie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o procedura de achizitie de tip licitatie simplificata, pentru realizarea lucrarilor de punere in siguranta a garniturii de metrou, implicata intr-un incident in depoul Berceni pe data de 26 ianuarie 2019, informeaza…

