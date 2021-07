In urma cu cateva zile, va aratam o licitație dubioasa organizata de Primaria Bistrița pentru școlile din municipiu. Primaria Bistrița le doteaza de parc-ar fi in prima linie in lupta cu Covid-ul, cu 10 milioane de lei, bani europeni. Ei bine, Bistrițeanul.ro a aflat ca in caietul de sarcini municipalitatea cerea pere, a primit insa mere… Primaria Bistrița facea in februarie o licitație publica pentru a achiziționa materiale și echipamente de protecție pentru școli. Aceasta era imparțita in 5 loturi și a atras, la start, 15 firme. A fost pusa la bataie, din fonduri europene, suma de 10 milioane…