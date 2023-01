Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de opere de arta, clasice și contemporane, vor fi scoase la licitație in 2023 in Romania. Primele evenimente de acest fel vor avea loc pe 17 și 19 ianuarie și vor fi organizate de Casa de Licitații A10 by Artmark din București.

- Noi preferințe ale colecționarilor pentru arta romaneasca, noi recorduri de autor și neașteptate surprize au fost stabilite in cadrul Licitației de Iarna, cel mai insemnat eveniment al pieței romanești de arta din acest sezon, desfașurata saptamana trecuta, joi, 15 decembrie, la Casa de Licitații A10…

- Noi preferinte ale colectionarilor pentru arta romaneasca, noi recorduri de autor si neasteptate surprize au fost stabilite in cadrul Licitatiei de Iarna, eveniment important al pietei romanesti de arta din acest sezon, desfasurata saptamana trecuta, la Casa de Licitatii A10 by Artmark, informeaza…

- ​Un rar diamant de 15,90 carate, doua coliere create de bijutierul lui Andy Warhol sau al lui Salvador Dali, un ceas Rolex care valoreaza mai mult decat un automobil Ford Mustang V8 ori decat un Cadillac Seville Opera care a participat la cursa aniversara de 100 de ani a primei curse auto din lume -…

- Casa de licitatii A10 by Artmark anunta deschiderea a doua filiale, una in Bulgaria la Sofia, cealalta in Croatia la Zagreb. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Un nou sondaj arata ca dintre toți europenii, romanii sunt cei mai generoși, avand in vedere ca 26% dintre cei intervievați au spus ca vor dona si anul acesta de Craciun, asa cum au facut in anii precedenti. Mai mult decat atat, a inregistrat cea mai mica rata de raspunsuri „Nu ma intereseaza sa sustin…

- ​Stilul Mid-Century revine in atenția iubitorilor de design interior in cadrul evenimentului „Doua secole de Design – Licitația unei Colecții de Interior”, organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark, saptamana viitoare, joi, 24 noiembrie. Șarmul stilulului Mid-Century aduce o parte din bucuria și…

- Stabila, solida și susținuta continuu de colecționari și investitori – sunt caracteristicile actuale ale pieței romanești de arta, ramanand o scena deschisa pentru cei care cauta piețe sigure și alternative investiționale. In ciuda recesiunii, arta iși pastreaza valoarea in criza, dovada fiind rezultatele…