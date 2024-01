Lichiorul de Ghimbir – O delicatesă care vindecă multe boli (vezi rețeta). Cum se prepară? Ghimbirul face parte din categoria alimentelor „medicinale”, fiind considerat unul din cele mai valoroase condimente. Dincolo de iuțeala sa dulce și aromata – datorata conținutului de uleiuri naturale (indeosebi gingerol), se ascund proprietați terapeutice nebanuite. Ghimbirul are o istorie lunga in diferite forme de medicina tradiționala sau alternativa. A fost utilizat indeosebi impotriva problemelor digestive și a racelilor. Studiile realizate in ultimul deceniu au demonstrat ca acesta este la fel de eficient sau chiar superior medicamentelor antiinflamatoare sintetice, datorita faptului ca… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba despre pierderea in greutate, mulți se concentreaza asupra micului-dejun. In mod surprinzator, cina poate deveni un aliat in aceast parcurs. Masa de seara poate consta intr-o rețeta simpla și delicioasa, compusa din trei ingrediente.

- Sfecla roșie este o sursa minunata de nutrienți, fibre și mulți compuși vegetali importanți, iar ciorba de sfecla este gustoasa și hranitoare. In plus, aceasta ciorba este simplu de preparat, așa ca de ce sa nu o incluzi in meniul tau? Descopera cele mai simple și delicioase rețete de ciorba de sfecla:Ce…

- Daca ai mancat vreodata turte de Craciun, atunci știi cat de delicioase sunt. In Moldova, ele se numesc scutecele lui Iisus și sunt un simbol al sarbatorilor de iarna. Ele se fac dupa o rețeta veche de sute de ani, transmisa din generație in generație. Aceste turte sunt o tradiție adanc inradacinata…

- In inima Dobrogei, talentul culinar se reinventeaza intr-un mod surprinzator prin reinterpretarea unei rețete clasice din bucataria internaționala. Gospodinele din aceasta regiune au adus o nota inconfundabila prajiturii „Valurile Dunarii”, preluand inspirația din bucataria austriaca și transformand-o…

- Este vineri, iar daca ai aflat ca ai musafiri in weekend și nu ai idee ce sa le pregatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru biscuiții cu ciocolata neagra. Este un preparat gustos pentru perioada de post a Craciunului.…

- Aceasta rețeta veche de șorici in saramura a fost transmisa din generație in generație, rezultatul fiind, de fiecare data, delicios. Daca vrei sa iți incanți familia și musafirii cu un deliciu culinar tradițional, specific lunilor de iarna, din prepararea lui nu trebuie sa lipseasca ingredientul care…

- Bianca Giurcanu le-a prezentat fanilor ei de pe rețelele de socializare cum pregatește ea clatitele americane cu nuca de cocos. Sora Laurei Giurcanu a explicat cum prepara aceasta delicatesa. Iata ce ingrediente folosește, dar și care este modul de preparare!

- Odata ce vei vedea cat de ușor este sa faci aceasta supa, o vei face tot timpul! Supa de cartofi se prepara ușor, insa trebuie sa știi ca ingredientele pe care le folosești conteaza. Cum se prepara cea mai buna supa de cartofi. Rețeta facuta acasa, cu care ii vei cuceri pe cei dragi.