Stiri pe aceeasi tema

- De praznicul Izvorului Tamaduirii, vineri, 29 aprilie 2022, Manastirea Dalhauți din județul Vrancea și-a sarbatorit hramul. In mijlocul obștii monahale și al credincioșilor inchinatori s-a aflat Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, care a savarșit Sfanta Liturghie,…

- In a doua zi de Paști, 25 aprilie 2022, cand anul acesta este praznuit și Sfantul Mare Mucenic Gheorghe – Purtatorul de biruința, Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopala și-a cinstit cu aleasa bucurie ocrotitorul, intr-un context cu totul inedit. Sarbatoarea a marcat continuarea…

- Ziua internaționala pentru nonviolența in școala a fost marcata, anual acesta pe data de 30 ianuarie, print-o serie de activitați destinate reducerii violenței in școli, prin acțiuni de conștientizare a fenomenului in randul elevilor. Polițiștii Biroul Siguranța Școlara Bistrița-Nasaud desfașoara, constant,…

- In condiții greu de imaginat, cu teama ca vor suna sirenele ca sa se adaposteasca in buncare, copiii unei școli internaționale din Kiev continua sa participe la cursuri online. Profesoara lor de arte, aflata acum in SUA, a povestit pentru site-ul de educație Școala 9 cum se desfașoara intalnirile lor. …

- Elevii clujeni din 12 unitați de invațamant preuniversitar din județ, alaturi de profesorii de biologie, au participat la activitațile din cadrul Proiectului Citizen Science – Calitatea apei.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa 3-1 in returul cu PSG (0-1 in tur). Elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit in stil mare, alaturi de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu. Echipele calificate in „sferturile” Ligii Campionilor: Bayern Munchen, Liverpool, Real…

- Liceul „Voievodul Mircea” din Targoviște traiește și simte romanește, iar joi, 24 februarie 2022, a dovedit-o cu prisosința. Elevii și profesorii, cu susținerea Conducerii Liceului, au celebrat sarbatoarea de Dragobete, Post-ul Liceul „Voievodul Mircea” a sarbatorit cum se cuvine Dragobetele! Autenticul…

- Ziua Nationala a Lecturii a fost serbata marti pentru prima data si la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…