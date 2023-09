Liceeni români au luat medalia de argint la World Robot Olympiad 2023 Victor Teodor Nicola, Andrei Ștefan Ismana și Mihai Adrian Mocanu sunt cei trei olimpici romani care au obținut medalia de argint la competiția internaționala de robotica World Robot Olympiad 2023 din Danemarca. In perioada 21-24 septembrie, la Odense, in Danemarca, a avut loc competiția de robotica World Robot Olympiad 2023. Au participat 218 echipe, și peste 1.200 de tineri din peste 41 de țari. Din Romania au participat 11 echipe din Bacau, Brașov, București, Galați și Piatra Neamț. In cadrul competiției au existat 3 tipuri de probe Robomission Elementary, Robomission Junior și Robomission… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea a 28 de inculpati, in dosarul privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu produse stiind…

- Procurori ai DIICOT Iasi, impreuna cu politisti, fac, marti, 121 de perchezitii in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza o grupare care comercializa dispozitive de vapat si dulciuri susceptibile de a avea efecte psihoactive. 42 de persoane vor fi duse la Iasi pentru a fi audiate…

- Anchetatorii din Iasi efectueaza, marti, 121 de perchezitii domiciliare in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive,…

- Centrul European pentru Prevenirea Bolilor (ECDC) avertizeaza ca transmiterea infecției Covid-19 se intensifica pe continentul nostru. ECDC face acest avertisment in condițiile in care țarile europene nu mai furnizeaza date complete privitoare la Sars-Cov-2. ECDC subliniaza ca aceasta intensificare…

- "Zapada de August / First Snow of Summer", lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi vazut in avanpremiera, in 21 de orase din tara, in cinematografele din reteaua Cinema City, de la ora 19.30, potrivit news.ro.Basmul underground austriac va inchide…

- Zapada de August / First Snow of Summer, lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi vazut in avanpremiera in 21 de orașe din țara, in cinematografele din rețeaua Cinema City, de la ora 19:30. Basmul underground austriac va inchide sezonul de vara…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022. Statisticile arata ca au fost livdate cu 60% mai multe șaorme fata de anul precedent, arata datele publicate de aplicația de livrari Glovo și citate de Agerpres. Acest preparat…

- Note finale BACALAUREAT 2023. La examenul de Bacalaureat din 2023 au promovat 91.246 de candidați (87.226 de candidați din promoția curenta, respectiv 4.020 din promoțiile anterioare) din totalul celor 125.352 de candidați prezenți, rezultand o rata cumulata de promovare (inainte de contestații) de…