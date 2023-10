Stiri pe aceeasi tema

- Armita Geravand, adolescenta iraniana in varsta de 16 ani, a murit la aproape o luna dupa incidentul cu ofițerii „poliției moralitații” de la metroul din capitala Iranului, a anunțat presa iraniana, relateaza Reuters și AFP, citata de News.ro.„Din pacate, ea a intrat in coma pentru o perioada de timp…

- Forțele de securitate iraniene au arestat-o ​​pe mama Armitei Garavand, adolescenta de 16 ani aflata in coma dupa ce a fost agresata de ofițerii așa-numitei „poliții a moralitații” din cauza ca nu purta hijab, potrivit Hengaw, o organizație care apara drepturile omului, citata de portalul iranian IranWire,…

- Armita Garawand, o tanara de 16 ani, se afla in coma de duminica, 3 octombrie, din cauza unei agresiuni fizice grave din partea ofițerilor de la "Poliția morala" din metroul din Teheran. Ea se afla in prezent sub masuri de securitate stricte la Spitalul Forțelor Aeriene "Fajr".

- O jurnalista iraniana a fost arestata luni la Teheran dupa ce a mers la un spital din capitala pentru a ancheta asupra starii unei tinere care a lesinat in metrou cu o zi inainte in circumstante tulburi, a anuntat presa locala, noteaza AFP. „Maryam Lotfi, jurnalista a cotidianului Shargh, a fost arestata”,…

- Iranul a denuntat ca ”ipocrita” noua serie de sanctiuni impuse de tarile occidentale impotriva unor responsabili si media iraniene cu ocazia marcarii unui an de la moartea lui Mahsa Amini, informeaza sambata Agerpres . Statele Unite, in coordonare mai ales cu Marea Britanie, Canada si Australia, au…