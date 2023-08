Stiri pe aceeasi tema

- Libra Internet Bank, profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023Libra Internet Bank a avut un profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023, in crestere cu 45,9% fata de aceeasi perioada din 2022, a anuntat joi banca, informeaza Agerpres. Activele nete totale…

- Directoratul Hidroelectrica a aprobat pe 16 august rezultatele operationale si financiare ale companiei pe primele sase luni ale anului curent. ”Astfel, pe semestrul I 2023, societatea a obtinut venituri de 6,977 miliarde lei si un profit net de 3,95 miliarde de lei, in crestere cu 46% fata de perioada…

- Biofarm a inregistrat un profit net de 50,1 milioane lei in primul semestru, in crestere cu 15%Biofarm a inregistrat o crestere de 17% in cifra de afaceri pentru primul semestru al anului 2023, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, iar profitul net a atins 50,1 milioane lei, inregistrand…

- Inalți oficiali de la Moscova ar putea cere bloggerilor și altor publicații sa ramana tacuți in legatura cu problemele militare rusești, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 2 august. ISW a subliniat disputele dintre bloggerii ruși pro-razboi cu privire la…

- Guvernele statelor membre UE sustin ideea de a utiliza randamentele generate de activele rusesti inghetate pentru a ajuta Ucraina si converg asupra posibilelor optiuni, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au imobilizat…

- Evaluarea Nationala 2023 pentru elevii claselor a VIII-a are loc in perioada 19 - 22 iunie 2023, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educatiei. Au inceput inscrierile pentru Evaluare Nationala 2023. Perioada de inscrieri la Evaluare Nationala 2023 a fost prelungita pana pe 13 iunie…

- Cancelarul german Olaf Scholz l-a avertizat vineri pe presedintele rus Vladimir Putin in privința crearii unui eventual conflict inghetat de-a lungul granitelor teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina.