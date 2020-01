Libia: Țările vecine resping orice intervenție străină, îndeamnă la dialog ​Tarile vecine Libiei au respins joi orice ingerinta în aceasta tara aflata în razboi si au lansat un apel la dialog beligerantilor, la finalul unei reuniuni la Alger vizând favorizarea unei solutii politice la conflictul care ameninta întreaga regiune, noteaza AFP, potrivit Agerpres.



La initiativa Algeriei, la reuniune au participat ministrii de externe din Tunisia, Egipt, Ciad si Mali. Au fost prezenti, de asemenea, diplomati din Sudan si Niger.



Participant la întâlnire, ministrul german de externe Heiko Maas, i-a informat pe cei prezenti despre

