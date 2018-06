Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 45 de calatori la bord a luat foc, luni, pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, pe directia Valcele – Apahida, oamenii reusind sa se evacueze la timp, astfel ca nu s-au inregistrat victime, transmite coresponedntul MEDIAFAX.

- Patru membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata intr-un atac sinucigas asupra fortelor de securitate, in randul carora au murit patru militari. Atacul s-a produs in Derna, in Estul Libiei, miercuri. Teroristul sinucigas purta un steag alb in timp ce se indrepta spre un grup de soldati,…

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri intr-un atentat sinucigas produs in orasul Derna, anunta un purtator de cuvant militar citat de site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Ahmed al-Mismari, un purtator de cuvant al gruparii Armata Nationala…

- Maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul libian, a anuntat luni lansarea unei operatiuni militare pentru eliberarea localitatii Derna, aflata, de la caderea regimului Gaddafi, in 2011, sub controlul unor grupari islamiste si jihadiste, scrie AFP. "A venit ora zero pentru eliberarea Dernei",…

- Maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul libian, a anuntat luni lansarea unei operatiuni militare pentru eliberarea localitatii Derna, aflata, de la caderea regimului Gaddafi, in 2011, sub controlul unor grupari islamiste si jihadiste, scrie AFP. "A venit ora zero pentru eliberarea…

- Numele de Luna Roz vine de la una din primele flori inflorite ale primaverii numita Moss Phlox, care acopera pamantul ca o patura roz. Aceste flori puternic si stralucitor colorate sunt din America de nord si infloresc de obicei in preajma Lunii pline din luna aprilie. Toate Lunile pline in…

- Viorica Dumitrescu, din București, și Ion Marginean, din Sibiu, și-au pierdut cardul de sanatate și ne intreaba cum trebuie sa procedeze, pentru a primi un nou card. RASPUNS: Potrivit Casei Naționale de Sanatate, eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere, furt sau deteriorare, se face in baza…

- Timpul petrecut dupa gratii nu l-au facut pe celebrul Dan Diaconescu sa renunte la cea mai arzatoare dorinta a sa si se pare ca omul de televiziune a pus la punct un plan neasteptat. Potrivit EVZ, Diaconescu vrea sa revina, in forța, in prima linie a politicii romanesti. Citeste si: 'Demisie'…