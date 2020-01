Maresalul Khalifa Haftar, omul forte in estul libian, a respins joi seara apelul la incetarea focului, lansat in ajun de Ankara si Moscova, anuntand astfel continuarea operatiunilor sale militare impotriva fortelor loiale Guvernului de Uniune Nationala (GNA), recunoscut de ONU, informeaza AFP. Intr-un comunicat citit de purtatorul sau de cuvant Ahmad al-Mesmar, maresalul Haftar a apreciat ca stabilitatea si lansarea procesului politic in Libia nu pot fi realizate inainte de "eradicarea grupurilor teroriste" si dizolvarea si dezarmarea militiilor care controleaza - potrivit lui - capitala libiana.…