- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, ale caror tari sunt membre ale NATO, au decis marti, cu prilejul unei discutii telefonice, sa actioneze "mai strans" in vederea reglementarii conflictului din Libia, a anuntat presedintia de la Ankara, noteaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei în Libia, vazând în acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP. "Consider astazi ca Turcia joaca în Libia un joc periculos si contravine tuturor…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sambata ca inaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, in Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, noteaza AFP. Cu sustinerea…

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Turcia discuta cu Guvernul de uniune nationala (GNA) de la Tripoli in vederea folosirii de catre fortele turce a doua baze militare in Libia, in nordul Africii, declara luni surse turce de la Ankara pentru Reuters.Este vorba despre baza navala de la Misrata si despre baza aeriana de la Al…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…

- Fortele generalului Khalifa Haftar , al caror cartier general este in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale orașului. Armata Nationala Libiana (LNA) condusa de Haftar incearca sa cucereasca Tripoli de 13 luni, dar ajutorul militar acordat in acest an de Turcia Guvernului…

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…