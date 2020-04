Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Cezar Preda a avut vineri la Antena 3 o ieșire dura la adresa premierului PNL Ludovic Orban si la adresa președintelui Klaus Iohannis:„Eu nu cunosc termenul de relaxare. Sa fie sanatos (Klaus Iohannis, n.red.). Eu cred ca Presedintele Romaniei e cea mai informata persoana din Romania,…

- Copiii sunt obligați sa faca exerciții fizice cu mult peste capacitatea lor și sunt loviți cu cruzime cu o coada de matura. Imaginile cu pricina au fost filmate acum un an, dar au fost scoase la lumina abia acum cateva zile. Ele arata cum cațiva copii sunt intinși pe jos și agresați cu o bata, in timp…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat astazi, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere in acest moment Suceava este cel mai mare focar de coronavirus din Romania. Intrebat daca exista vreun plan de inchidere a orasului Suceava, Nelu Tataru a spus ca „inca nu avem acest…

- Grupul de comunicare strategica a anunțat ca cel de-al 49-lea caz de coronavirus a fost confirmat la o femeie venita din Italia, aflata in carantina la Arad. „Cazul 49 este o femeie, de 45 de ani, venita din Italia, aflata in carantina in Arad”, a anunțat sursa citata. Dintre cei 49 de cetațeni care…

- Legea depusa in parlament din 2019 de catre deputatul Marian Cucsa, a devenit singurul proiect viabil pentru a veni in sprijinul parintilor care de maine nu au cu cine sa-si lase copiii dupa inchiderea scolilor. Legea prevede ca unul dintre parinti sa primeasca liber, pentru a sta acasa cu…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, vineri, ca un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara au fost depistați pozitiv la coronavirus, scrie Antena 3. Cazul barbatului...

- Boldea si PSD Lugoj sunt foarte aproape sa intre in lupta electorala fara sa beneficieze de sprijinul partidelor de stanga. Deputatul PRO Romania de Timis, Adrian Pau, a declarat luni pentru Lugoj Info.ro ca formatiunea pe care o coordoneaza la nivel judetean urmeaza sa anunte un candidat la functia…

- Deputatul ALDE, Marian Cucșa, fost președinte ALDE Timiș, a anunțat, vineri, ca va depune in Parlament un proiect de lege prin care statul sa deconteze integral transporul elevilor la scoala, intrucat educația trebuie sa fie o prioritate pentru Romania.„PROIECT DE LEGE PENTRU DECONTAREA INTEGRALA…