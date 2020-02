Liberalii sunt pregătiți de război la audierea miniștrilor PNL trebuie sa vorbeasca, saptamana viitoare, la audierile miniștrilor, despre celebrul Fond de Dezvoltare și Investiții creat de Dragnea și Valcov sau despre cum au blocat pesediștii programul de modernizare a Armatei, este de parere vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi: Vezi și: BNR a anunțat cu cat a SALTAT datoria externa totala a Romaniei in 2019 “Avem semnale ca pesediștii și anexele lor pregatesc un spectacol grotesc la audierile din comisii pentru miniștrii guvernului Orban 2. Evident, nimeni nu are expertiza lor cand e vorba de kitsch și fake… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

