Liber la circulație! Când intră România în Spațiul Schengen Romania ar putea adera in curand la Spațiul Schengen, iar din ce in ce mai multe țari europene susțin acest lucru. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne. Lucian Bode spune ca popularii europeni i-au dat asigurari acestuia ca știu foarte bine ce eforturi au fost depuse de Romania pentru securizarea frontierelor europene și pentru indeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare aderarii la spațiul Schengen. „Actualul context european este deosebit de complex, iar la nivel politic este foarte important sa promovam in continuare o abordare bazata pe unitate, solidaritate și convergența,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Spania este un partener strategic și un prieten apropiat al Romaniei.In contextul vizitei pe care o intreprind in Spania in aceste zile, am avut astazi o intrevedere cu domnul Fernando Grande-Marlaska Gomez, omologul meu spaniol.Prezența mea in Spania este legata de atenția și importanța pe care le…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, care face o vizita in Spania, s-a intalnit, joi, cu omologul spaniol, abordand numeroase subiecte de interes comun. ”Avem datoria sa facem tot posibilul pentru a avea societati sigure si pentru a creste increderea cetatenilor in institutiile noastre”, a transmis…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, saluta poziția cancelarului german Olaf Scholz privind susținerea pe care o are Romania pentru aderarea la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Europarlamentaru Eugen Tomac tempereaza bucuria generata de anunțul cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, care a declarat ca Romania e pregatita sa fie admisa in Spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, arata, intr-un mesaj transmis de Ziua Marinei, ca Romania contribuie consistent la securitatea Uniunii Europene, motiv pentru care aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen, in cel mai scurt timp, reprezinta o "urmare fireasca" a actiunilor de pana acum,…

- O a treia aeronava va decola, vineri, din Romania catre Franta, intr-o misiune de transport a restului de personal format din pompieri salvatori care vor interveni in sprijinul autoritatilor franceze in lupta cu incendiile de vegetatie, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Fii…

- De la Spania la Irlanda și pana la Italia, țarile europene ofera sprijin total pentru UEFA in fața instanței supreme europene in procesul cu Superliga europeana separatista, laudand modelul deschis și importanța sociala și educaționala a acestuia. Romania s-a situat și ea alaturi de forul european,…

- Fondatorul chirurgiei robotice in Romania, profesor doctor Ioan Coman, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca urologia romaneasca este la standarde europene, inclusiv din punctul de vedere tehnic si al pregatirii personalului…