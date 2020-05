Stiri pe aceeasi tema

- Au fost foarte multe discuții, și cu siguranța acestea vor continua, pe marginea acestor situații, cu ce avem și cu ce nu avem voie. Cu toate acestea, weekendul trecut, care a fost ca o adevarata descatușare, fiecare a facut cam ce a vrut. Astfel, la incheierea starii de urgența bacauanii au ieșit cu…

- Incepand cu azi, 15 mai, inceteaza starea de urgența in Romania! Totodata, este instalata starea de alerta in țara noastra, iar unele masuri valabile in starea de urgența sunt relaxate. Astfel, de astazi, este permisa circulația persoanelor in afara locuinței și in interiorul localitaților, iar parcurile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, instituirea starii de alerta la nivel national pentru o perioada de 30 de zile, in urma hotararii Consiliului National pentru Situatii de Urgenta. Din 15 mai, in spațiile comerciale, mijloace de transport , locul de munca și alte spații…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut tuturor ministerelor sa prezinte pana vineri propuneri pentru actul normativ privind trecerea de la starea de urgenta la cea de alerta, dar si privind masurile care urmeaza sa fie prelungite, precum somajul tehnic sau concediul pentru parinti.

- Propuneri pentru trecerea de la starea de urgența la cea de alerta Foto: gov.ro. Toate ministerele trebuie sa prezinte pâna vineri propuneri pentru actul normativ care va face trecerea de la starea de urgența la cea de alerta dupa 15 mai. Solicitarea a fost facuta de premierul Ludovic…

- Prefectul județului Bacau a refuzat sa convoace Comitetului Județean pentru Situații de Urgența care sa declare starea de alerta, dupa cum a solicitat președintele Consiliului Județean, Sorin Brasoveanu. Declararea starii de alerta ar fi insemnat ca se putea interveni rapid la Spitalul Municipal, pentru…