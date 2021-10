Libanul e în pană generală de curent, principalele centrale electrice nu mai au carburanți Libanul a ramas fara energie electrica, sambata, dupa ce principalele doua centrale energetice au ramas fara carburanti, a anuntat compania nationala de electricitate. Nu se stie cand va fi reluata alimentarea cu energie electrica, transmite France 24. Tara mediteraneana trece prin cea mai grava criza economica dupa anii 1850, iar in ultimele luni a avut probleme sa importe suficienta pacura pentru centralele sale energetice. In majoritatea tarii electricitatea este disponibila de obicei doar o ora pe zi, in conditiile opririi prin rotatie a furnizarii de energie, in timp ce carburantii necesari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

