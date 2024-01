Stiri pe aceeasi tema

- Premierul libanez Najib Mikati a denuntat drept „o crima” atacul israelian de la periferia Beirutului, care a dus la moartea lui Saleh al-Arouri, numarul doi in biroul politic al organizatiei palestiniene Hamas, transmite News.ro.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca nu va permite ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), care guverneaza in unele reduse din Cisiordania sa preia controlul asupra Fasiei Gaza in cazul in care Israelul va reusi sa inlature Hamas de la

- Ministerul israelian de Externe a respins ideea de a permite „pauze umanitare extinse” in Fasia Gaza, asa cum cere rezolutia adoptata miercuri de Consiliul de Securitate al ONU, atat timp cat 239 de ostatici sunt tinuti captivi de gruparea islamista palestiniana Hamas.

- Organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca a sesizat Curtea Penala Internationala (CPI) pentru "crime de razboi comise impotriva jurnalistilor" in teritoriile palestiniene si in Israel, scrie Agerpres preluand AFP."RSF a depus o plangere pentru crime de razboi la…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica, intr-un mesaj adresat militarilor israelieni, ca Hezbollah va face „greșeala vieții sale” daca decide sa intre in razboi cu Israelul, informeaza Times of Israel, preluat de The Guardian. Netanyahu a spus ca, intr-un asemenea, caz, consecințele…

- Autoritatile israeliene au criticat sambata Summitul pentru Pace pentru Gaza si "chestiunea palestiniana", organizat de Egipt, pentru ca participantii la reuniune nu au condamnat acțiunile gruparii islamiste palestiniene Hamas, transmite EFE, conform Agerpres."Este regretabil ca, pana si atunci cand…

- Președintele croat, Zoran Milanovic, a criticat Israelul pentru atacurile sale asupra Fașiei Gaza și a calificat drept o mișcare idioata decizia Ministerului de Externe al țarii sale de a agața un steag israelian in fața cladirii sale. El a facut aceste declarații in comentariile facute joi in fața…