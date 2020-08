Liban: Diplomatul Mustapha Adib, numit prim-ministru (oficial)

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Libanului în Germania, Mustapha Adib, a devenit luni noul prim-ministru al țarii dupa ce a obținut cele mai multe voturi în urma consultarilor parlamentare conduse de președintele Michel Aoun, a anunțat într-un comunicat președinția Libanului, potrivit AFP și Al Arabiya.Numirea…

- Germania a declarat aproape toata Spania, inclusiv insula turistica Mallorca, "zona de risc" in contextul epidemiei de COVID-19, ca urmare a cresterii numarului de cazuri in aceasta tara, au declarat vineri surse din cadrul guvernului german pentru Reuters.Cotidianul Bild a informat ca insula…

- Mașini gratis in Europa, in urma stimulentelor acordate pentru resuscitarea industriei auto. Germania și Franța ofera cele mai mari subvenții din lume Grație subvențiilor generoase pe care statele europene le ofera pentru a resuscita industria auto lovita de pandemie, cumparatorii pot achiziționa unele…

- Economia germana se redreseaza de pe urma crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), dupa ce a atins luna trecuta cel mai dificil moment, estimeaza Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), citata de Reuters, informeaza AGERPRES . Conform indicelui saptamanal privind activitatea economica…

- Organizatii de apararea mediului manifestau vineri, in favoarea accelerarii parasirii carbunelui, la Berlin, unde Bundestagul a adoptat legea abandonarii - pana in 2038 - a carbunelui ca sursa a productiei de electricitate, cu scopul de a permite Germaniei sa-si atinga obiectivele in lupta impotriva…

- Noul prim ministru francez va fi numit in urmatoarele ore, a anuțat vineri Palatul Elysee, in timp ce președintele Emmanuel Macron pregatește remanierea, anunța Reuters, scrie Medifax.ro.Citește și: SONDAJ CURS - Viitorul Parlament va fi controlat la limita de o mare alianta de dreapta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se deplaseaza luni in Germania pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, inainte ca Germania sa preia la 1 iulie presedintia rotativa a Uniunii Europene, in conditiile in care blocul comunitar se confrunta cu epidemia de coronavirus, o criza fara precedent,…

- Seful statului francez, Emmanuel Macron, se va deplasa luni, 29 iunie, in Germania pentru discutii cu cancelarul Angela Merkel inaintea viitoarei presedintii germane a Consiliului Uniunii Europene, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. Intrevederea va fi prima intre cei doi lideri de la debutul…