Stiri pe aceeasi tema

- „Observ o mare frustrare la un partid, cu risc mare sa devina partiduleț fiindca primarii lui nu livreaza decat șobolani și frig”, declara primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

- Craiova este pe primul loc in topul destinațiilor europene de Paște, inaintea unor capitale și orașe europene cu tradiție, precum Roma, Paris, Viena, Praga sau Londra, scrie pe Facebook primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care prezinta so

- Sufla vantul in targul de miei de la Targu Jiu. Anul acesta, in targ sunt doar opt comercianți, fața de zeci inaintea pandemiei de coronavirus. Cumparatorii mai mult vin și se uita, fara sa achiziționeze și mielul de Paște. Prețul este in continuare unul ridicat, respectiv 40 de lei. Este de așteptat…

- A sosit momentul mult așteptat ! Targul de Paste și-a deschis astazi, 8 aprilie, porțile pentru toți satmarenii, iar ediția din acest an aduce și o mulțime de activitați pentru cei mici. Targul se va desfasura in perioada 8-23 aprilie, intre orele 10.00 și 18.00, in parcul din Piața Libertații. Activitațile…

- Targul de Paște revine in centrul municipiului Satu Mare, mai viu și mai colorat, cu preparate locale și decorațiuni realizate manual, direct de la producatorii satmareni. Totul va avea loc in perioada 8-23 aprilie, intre orele 10.00 și 18.00, in parcul din Piața Libertații. Targul se dorește a fi un…

- Cel mai ascultat post de radio din Romania, indiferent de vremuri, deschide si in acest an, conform traditiei, sezonul national al targurilor de carte: primul eveniment de anvergura organizat in 2022 in format clasic este Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania, editia Craiova. Evenimentul, ajuns in…

- Carverul Gabi Rizea a pus Craiova pe harta lumii.“Fata din adancuri”, “Spiritul Padurii”, “Manunchiul de Flori”, “Sunetele Copacilor” sau “Fata Verde” sunt numele unor adevarate bijuterii sculptate in lemn de catre artistul Gabi Rizea și care pot fi admirate in parcurile din Craiova. Cand mi-am ridicat…

- Cum arata bugetul Craiovei de anul acesta. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat , ieri, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului pe anul 2022, asa cum va fi supus spre aprobare in sedinta de joi a Consiliului Local. Potrivit edilului, bugetul general consolidat al…