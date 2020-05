Potrivit fostului ministru al Muncii, PSD va depune o motiune de cenzura atunci cand Guvernul va modifica, prin ordonanta de urgenta, legea pensiilor publice. "Biroul Permanent National interimar a aprobat astazi depunerea unei motiuni de cenzura de catre PSD in momentul in care Guvernul Romaniei va modifica prin ordonanta de urgenta legea pensiilor publice. Asa cum stiti si dvs, de la 1 septembrie ar trebui sa fie o crestere a punctului de pensie pana la 1.775 de lei, adica 40%. Nu pot sa faca aceasta modificare a legii decat printr-o ordonanta de urgenta, iar in momentul in care o vor adopta,…