- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri seara, ca, din informațiile pe care le are are, este vizata in aproximativ 40 de dosare penale, precizand ca fiecare primar de municipiu mare ar avea minimum patru dosare la DNA.Ministrul Muncii susține ca a fost interceptat o perioada…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, la Romania TV, ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor."Legea Pensiilor va intra din…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, vineri seara, ca este vizata de un dosar penal dupa ce a semnat o ordonanta de urgenta prin care limita cresterea pensiilor militare. Ea a adaugat ca este vizata in este vizata in aproximativ 40 de dosare penale, precizand ca fiecare primar de municipiu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus, marti seara, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu se va pronunta in timp rezonabil si nu o va suspenda pe Laura Codruta Kovesi, asa cum spune decizia CCR, s-ar putea ajunge la suspendarea acestuia.

- PSD se incurca in explicatii privind Pilonul II de pensii. Vicepremierul Paul Stanescu sustine, in prima faza, ca nu s-a discutat niciodata despre suspendarea Pilonului II, apoi ca nu s-a discutat despre desfiintarea acestuia, si, la final, ca nu s-a discutat niciodata despre Pilonul II, in general.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca proiectul de lege care vizeaza suspendarea platii contributiilor pentru pensiile administrate privat, Pilonul II, in perioada 1 iulie – 31 decembrie, este o propunere a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), dar aceasta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, referitor la depunerea unei plangeri penale de catre Ludovic Orban pe numele Vioricai Dancila, faptul ca liberalii vor sa preia guvernarea, intrebandu-se „la ce vor mai da foc“. Afirmatia ministrului e o aluzie nefericita la incendiul de la Clubul…

- Guvernul ar urma sa adopte, astazi, o Ordonanța de Urgența privind salarizarea din sistemul de sanatate, care sa creeze ” cadrul legal necesar pentru ca niciun angajat din sistemul sanitar sa nu obtina venituri sub nivelul celor aferente lunii februarie 2018″, dupa cum a declarat ministrul Sanatații,…