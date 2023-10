Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s a calificat in finala turneului WTA 125 de la Parma Italia , dotat cu premii totale de 100.000 de euro, conform agerpres.ro. Sportiva din Romania a invins o in penultimul act pe maghiara Anna Bondar, cu 6 3, 6 4.Ana Bogdan 30 ani, 71 WTA , a doua favorita, a obtinut…

- Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur, principala favorita a turneului WTA 1.000 la Guadalajara (Mexic) s-a calificat in optimile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 2.788.468 de dolari, dupa ce a invins-o doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe americanca Alycia Parks, intr-o…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Bari (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe italianca Nuria Brancaccio, cu 6-3, 6-4, anunța Agerpres.Jaqueline Cristian (25 ani, 99…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Prerov (Cehia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa abandonul conationalei Alexandra Candatu-Ignatik, la scorul de 5-2 in primul set.Mitu (31 ani, 535 WTA), venita din calificari,…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff a castigat turneul WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 dolari. in finala caruia a invins-o duminica in doua seturi, 6-2, 6-3, pe grecoaica Maria Sakkari.Gauff, in varsta de 19 ani, si-a trecut in palmares al patrulea titlu in circuitul…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu-Ignatik s-a calificat, vineri, in finala turneului ITF de la Cordenons (Italia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe italianca Dalila Spiteri cu 6-1, 3-6, 6-1, anunța Agerpres.Ignatik (33 ani, 266 WTA), cap de serie numarul…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, sambata, in finala turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe Raluka Serban, jucatoare romana care reprezinte Cipru, cu 6-3, 4-6, 6-3.

- Irina Begu, principala favorita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dupa ce a invins-o pe maghiara Reka-Luca Jani, cu 6-3, 6-1. Jucatoarea noastra a avut nevoie de o ora si 30 de minute de joc efectiv pentru a obtine victoria. Meciul a fost intrerupt de ploaie…