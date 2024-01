Stiri pe aceeasi tema

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut brusc. Anchetatorii sunt de parere insa ca barbatul a fost ucis chiar de soția sa și de cei doi copii minori. Dispariția lui Marian Claudiu Balan a fost sesizata la poliție chiar de verișoara lui, care a declarat ca barbatul…

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut fara urma. Profesorul raspundea doar la mesaje, dar nu raspundea la telefon, ceea ce i-a alertat pe apropiați. Anchetatorii banuiesc ca soția și cei doi copii minori l-au ucis pe barbat, iar ulterior au incercat sa acopere…

- Senatorul Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Aliantei pentru Unirea Romanilor, denunța “un nou abuz al puterii impotriva interesului național comis in Senatul Romaniei, unde au fost respinse doua foarte importante propuneri legislative inițiate de AUR”. “Avem doua inițiative…

- AUR mai da o lovitura: 'transfer' de ultima ora de la un alt partid politicDeputata Ana Loredana Predescu a anuntat marti ca si-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD si va activa in grupul AUR."Vreau sa imi anunt demisia din grupul parlamentar al PSD si afilierea ca parlamentar al circumscriptiei…

- Caravana ,,Patrioti in Europa,, a Aliantei pentru Unirea Romanilor, se va afla vineri in data de 17.11.2023 in Satu Mare , in fata Casei de Moda incepand cu ora 11:00. “Facem acest demers deoarece ne dorim ca toti cetatenii, presa si societatea civila, sa cunoasca persoanele pe care AUR le propune…

- Caravana „Patrioți in Europa" a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) se va afla maine, 15 noiembrie, in județul Mureș. Candidații AUR pentru Parlamentul European vor fi prezenți in Targu Mureș, de la ora 16.00, in Piața Trandafirilor din centrul municipiului. Potrivit unui comunicat de presa, candidații…

- Caravana „Patrioți in Europa” a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) se va afla in data de 2 noiembrie in județul Prahova. Candidații AUR pentru Parlamentul European care vor fi prezenți joi in Ploiești și in Campina sunt: Adrian Axinia, Gheorghe Piperea, Simona Petcu, Silviu Gurlui, Monica Iagar,…