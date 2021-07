Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, considera ca nu trebuie sa-i ceara iertare rivalului sau de la Red Bull, Max Verstappen, dupa accidentul de la Silverstone, in urma caruia olandezul a abandonat si a ajuns la spital, informeaza motorsport.com, potrivit news.ro.

Citește și: SURSE SUA ar putea PRELUA ANCHETA in cazul elicopterului ATERIZAT forțat in Piața Charles de Gaulle

"Nu prea am vazut filmarile, am vazut un clip rapid cand m-am intors la boxe, dar ma voi duce si voi avea timp sa reflectez la accident. Nu cred, din ce inteleg acum, ca sunt intr-o pozitie in care…