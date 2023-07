Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 91 de centi, sau cu 1,2%, pana la 75,74 dolari pe baril, dupa un castig de 0,5% in ziua precedenta. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 82 de centi, sau cu 1,1%, la 70,97 dolari pe baril, dupa ce miercuri a crescut cu 2,9%…

- Pe parcursul anului 2022, 4 810 persoane au obținut venituri de peste un milion de lei, cifra fiind mai mare, in comparație cu anul 2021, cu circa 800 de contribuabili. Cea mai mare suma a venitului declarat de catre o persoana fizica a fost de 43,8 milioane de lei. Totodata, cea mai tanara persoana…

- Reducerea dobanzii din China, menita sa aduca un impuls unei redresari ezitante post-pandemie in a doua mare economie din lume si cel mai mare importator de titei, este probabil sa creasca cererea de petrol. Contractele futures pentru titeiul Brent au urcat cu 2,51 dolari, sau cu 3,5%, pana la 74,35…

- Preturile petrolului au scazut marti, retragandu-se dupa castigurile puternice din ultimele doua sesiuni de tranzactionare, din cauza datelor slabe despre importurile Chinei si a ingrijorarilor cu privire la cresterea economica din SUA, turbulentele din sectorul bancar si discutiile de la Washington…

- Compania canadiana de comert electronic a construit in mod agresiv o retea de onorare a comenzilor in ultimii ani, pe baza asteptarilor ca un boom al cererii alimentat de pandemie va dura, reflectand miscari similare ale rivalilor. Dar pariul nu a dat rezultate, anul trecut, intensificand atentia investitorilor…

- Acestea sunt primele rezultate ale bancii de cand a anuntat preluarea bancii concurente Credit Suisse, care are probleme financiare. UBS a declarat ca profitul net a fost de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, fiind cu mult sub asteptarile analistilor, ale unui profit net de aproape 1,75…

- Compania a declarat in februarie ca va creste si mai mult preturile sucurilor carbogazoase in 2023, ”in intreaga lume”, dar intr-un ritm moderat, chiar daca rivalul PepsiCo a oprit cresterea preturilor. Preturile medii de vanzare au crescut cu 11% in primul trimestru, a declarat producatorul Fanta si…

- Toti cei cinci cei mai mari producatori de computere – Apple , ASUS, Dell, HP si Lenovo — au inregistrat scaderi de doua cifre ale livrarilor din primul trimestru, reflectand cererea mai slaba si problemele persistente legate de stocuri. Dar declinul inregistrat de Apple a fost cel mai mare din acest…