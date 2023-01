Stupefactie pe malul Nistrului, aproape de Vama Palanca, Ștefan Voda. Un pui de leu a fost surprins, vineri, de un grup de pescari moldoveni, plimbandu-se intr-o zona forestiera. Oamenii au alertat autoritatile, care, in urma unei anchete, au descoperit ca leul este animalul de companie al unui cetațean moldovean, care l-ar fi primit in dar […] The post Leul se plimba linistit prin oras. De la cine a primit un moldovean drept cadou un animal salbatic first appeared on Ziarul National .