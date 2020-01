Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7798 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marti, 17 decembrie, un curs de 19 lei si 25 de bani pentru un euro, cu noua bani mai putin decat ieri.

- Euro revine pe trend ascendent in a patra sedinta a acestei saptamani, iar lira continua si ea sa se aprecieze. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7764 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa miercuri. Dolarul american, cotat…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru miercuri, 4 decembrie, un curs de 19 lei si 38 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat ieri.Dolarul american ramane la aceeasi valoare de 17 lei și 50 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru miercuri, 13 noiembrie, un curs de 19 lei si 23 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri.Si dolarul american se scumpeste cu doi bani si ajunge la 17 lei și 45 de bani.

- Monedele sufera din nou modificari astazi! Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul zilei de astazi și spre deosebire de ieri, cand euro, dolarul american și lira sterlina au crescut, astazi se inregistreaza din nou scaderi in cursul valutar al acestora.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana…

- CURS VALUTAR 6 NOIEMBRIE 2019: Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din…