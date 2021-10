Letonia intră în carantină pentru patru săptămîni Letonia a anunțat ca va instaura o carantina de patru saptamini, de pe 21 octombrie pina pe 15 noiembrie, pentru a incetini creșterea accentuata a numarului de infectari cu SARS-Cov-2. „Letonia este pe locul 1 la rata de infectare in lume”, a declarat, luni seara, ministrul Sanatații, Daniels Pavluts, in fața reporterilor, dupa o ședința de urgența la guvern. Magazinele, restaurantele, ș Citeste articolul mai departe pe noi.md…

