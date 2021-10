Letonia declară stare de urgenţă sanitară, la nivel național, pentru o perioadă de trei luni Lovita de valul 4 al pandemiei de coronavirus, Letonia declara stare de urgenta sanitara, la nivel național, pentru o perioada de trei luni. Spitalele din Letonia sunt deja coplesite de numarul mare de pacienti cu COVID, in timp ce vaccinarea populatiei impotriva noului coronavirus ramane la unul dintre cele mai scazute niveluri din Uniunea Europeana. Numarul contaminarilor zilnice este in prezent de peste o mie in micul stat baltic, cu aproape 2 milioane de locuitori. Rata de raspandire a coronavirusului este acum mai mare decat cea inregistrata la inceputul anului. Medicii atrag atenția ca sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

