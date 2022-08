Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul leton, Saeima, a desemnat Rusia ca fiind un stat care sprijina terorismul, relateaza The Guardian cu referire la G4media . Intr-un comunicat, Saeima a cerut Uniunii Europene sa impiedice turismul cetațenilor din Rusia: „Rusia ofera sprijin și finanțare pentru regimuri și organizații teroriste…

- Incepand de sambata, Letonia nu mai primește gaze naturale din Rusia. Decizia Gazprom a fost, in mod evident, luata pe fondul tensiunilor din relațiile ruso-occidentale provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Motivul invocat de Gazprom este incalcarea de catre Letonia a condițiilor de livrare,…

- Gigantul energetic rus Gazprom declara ca a suspendat aprovizionarea cu gaze a Letoniei – cea mai recenta tara din UE supusa la astfel de actiuni, pe fondul tensiunilor din cauza Ucrainei. Gazprom a acuzat Letonia de incalcarea conditiilor de cumparare, dar nu a oferit detalii despre aceasta presupusa…

- Preocuparea cu privire la dependenta de Rusia pentru orice forma de energie a crescut in toata Europa din cauza reducerii livrarilor de gaze rusesti catre unele tari, in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Statele baltice sunt ingrijorate pentru ca Lituania a intrat in conflict cu Rusia pentru…

- Uniunea Europeana ar trebui sa inceteze sa mai adopte sanctiuni impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei si, in schimb, sa faca eforturi pentru o incetare a focului si inceperea negocierilor, a declarat joi consilierul politic al premierului ungar Viktor Orban, transmite vineri Reuters preluat…

- Pe 3 iunie, dupa discutii dificile cu Ungaria, Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un acord asupra celui de-al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei. Pentru a evita dreptul de veto al Budapestei, celelalte state membre au fost nevoite sa renunte la includerea patriarhului Moscovei pe lista neagra…

- Difuzarea tuturor posturilor de televiziune cu sediul in Rusia urmeaza sa fie interzisa in Letonia - incepand de miercuri -, anunta luni autoritatea letona de reglementare in domeniul audiovizualului, relateaza AFP. Consiliul national leton al presei electronice in masa (NEPLP) a interzis, dupa anexarea…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a ajuns din nou, duminica, in capitala ucraineana Kiev pentru o vizita de sprijin a tarii angrenate in razboi cu Rusia, relateaza dpa, conform Agerpres. El va fi, duminica, primul sef de stat care se va adresa parlamentului Ucrainei de la inceperea razboiului, in urma…