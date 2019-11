Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo DiCaprio a publicat miercuri seara, pe contul sau de Instagram, o imagine de la Marșul pentru Paduri care a avut loc duminica, in București. "Mai mult de 400 de oameni au marșaluit pe strazile din București, cerand Ministerului Apelor și Padurilor sa puna capat defrișarilor ilegale și sa protejeze…

- PRO TV a anunțat, joi, pe Facebook, incetarea colaborarii cu Dana Budeanu, creatoare de moda si prietena apropiata a Gabrielei Firea. De la aceasta a preluat primarul general si a distribuit postarea care ironiza inițiativa ”Daruieste Viata”, care construieste din donații un spital in Bucuresti pentru…

- Un eveniment desprins din Evul Mediu ar fi avut loc la o aruncatura de București, capitala europeana. O profesoara de limba romana, Cristina Tunegaru, activa in lupta pentru eliminarea piedicilor din educație, scrie despre un abuz facut unei fetițe de 13 ani. „O fetița din clasa mea nu mai are voie…

- Majoritatea terenurilor cautate de dezvoltatorii imobiliari în București sunt destinate segmentului rezidențial al pieței, în vreme ce în restul țarii cererea se concentreaza pe terenuri pentru dezvoltari de retail, conform unui consultantul imobiliar. O tendința tot mai pregnanta…

- Cea de-a 14-a editie a eXplore festival - Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival, cel mai important eveniment din Romania si estul Europei dedicat dansului contemporan si performance-ului, incepe la Bucuresti vineri, 13 septembrie, cu premiera spectacolului "Anthropology",…

- La meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile pentru Euro 2020, o parte a publicului a scandat împotriva ungurilor. Incidentul a fost comentat de Ladislaul Boloni, fost selecționer al României. "Lipsa totala de educație, îmi dau seama de ce suntem considerati tiganii Europei",…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca va depune o plangere catre procurorul general pentru o eventuala infractiune care ar fi fost comisa de guvernul Dancila, prin acceptarea de imigranti din zona Africii,…

- Agent Green, una dintre cele mai vizibile asociatii de mediu care s-a impus in ultimii ani, in Romania, in lupta pentru salvarea padurilor lanseaza o campanie de constientizare si strangere de fonduri pentru salvarea padurilor Romaniei