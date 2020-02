Stiri pe aceeasi tema

- Intreg Ministerul Administrației și Internelor (MAI) este in pragul unui cataclism devastator declanșat de catre PNL, instalat la guvernare prin voința discreționara a lui Klaus Iohannis, in urma unor manevre departe de orice norma specifica unui stat democratic. In aproape doua luni de la instalarea…

- Tehnicianul de 59 de ani a inceput 2019, avand doua angajamente in Romania, fiind atat antrenor al CSM-ului, cat si selectionerul nationalei. Dupa rezultate extrem de slabe la ambele formatii, Ryde a fost nevoit sa-si faca bagajele.

- Vaccinul antirotavirus ar putea fi asociat cu scaderea cazurilor de diabet de tip 1 la copii. Este concluzia recenta a specialistilor, dupa ce au constatat un numar mai mic de copii mici diagnosticati cu diabet zaharat de tip 1 dupa introducerea vaccinarii de rutina impotriva rotavirusului a sugarilor…

- „Sper ca o reglam cat de curand, e un pic prea devreme sa iesi la pensie la varsta asta", a spus seful statului, citat de digi24.ro. Discutand despre varsta de pensionare legala in Romania, Klaus Iohannis a spus ca profesorii si medicii ar trebui sa aiba dreptul sa opteze, la cerere, pentru continuarea…

- ”Putem sa-l declaram rege cu scorul asta. Nu e scor de competiție prezidențiala, e scor de uns al lui Dumnezeu”, a declarat Traian Basescu la B1 TV. Fostul presedinte a mai afirmat ca actualul sef al statului nu va putea modifica Constituția. ”Nu va reuși sa modifice Constituția. Are…

- "Multumesc celor care au votat cu inima, multumesc primaruilor, simpatizantilor PSD si celor care au vrut sa inlocuiasca ura cu unitatea si increderea. Am recastigat increderea cetatenilor. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la europarlamentare. Avem peste trei milioane de voturi. Avem numarul…

- Viorica Dancila le-a raspuns intrebarilor jurnalistilor stand in picioare, fara sa ia nicio pauza. In paralel, presedintele Klaus Iohannis a stat doar asezat pe durata dezbaterii cu jurnalistii de la Biblioteca Centrala Universitara si a solicitat pauza dupa o ora de discutii. Astfel dezbaterea lui…

- Klaus și Carmen Iohannis formeaza un cuplu de foarte mulți ani. A trecut deja peste un sfert de secol de la momentul cand au spus „DA” in fața starii civile, dar și in fața lui Dumnezeu. Insa, nu sunt mulți cei care cunosc suișurile și coborașurile relației dintre cei doi.