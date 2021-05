Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a invins-o pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League. Laszlo Dioszegi, patronul covasnenilor, și-a stapanit cu greu emoțiile la finalul partidei. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova. CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in preliminariile…

- Sepsi a invins-o pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League. Catalin Anghel (46 de ani), antrenorul dobrogenilor, nu e sigur de postul lui. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova. CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in preliminariile Champions…

- FCSB s-a impus, joi seara, în deplasare, cu scorul de 2-0, împotriva echipei Academica Clinceni, în ultimul meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. În urma acestui succes, formația pregatita de Anton Petrea a revenit pe prima poziție în clasament.Golurile…

- Dan Petrescu ar fi curtat de Sepsi, a patra clasata in Liga 1 in acest moment. Petrescu este liber de contract dupa ce a plecat de la Kayserispor pe 23 februarie. Sepsi a promovat in prima liga in 2017, iar in primul sezon a evitat cu greu retrogradarea. Potrivit GSP, au existat deja contacte intre…

- ​A anunțat cu puțin timp în urma ca vrea sa devina primul antrenor care câștiga titlul în Liga 1 cu trei echipe diferite, iar acum iese la iveala și numele formației unde Dan Petrescu ar putea antrena din vara acestui an. A cucerit campionatul deja cu doua echipe (Unirea Urziceni…

- ​FC Voluntari a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iași, într-un meci din etapa a 25-a din Liga 1.Ambele goluri ale ilfovenilor au fost înscrise de Ivanov ('6 și '67).În minutul 62, Passaglia (Poli Iași) și Angelov (FC Voluntari)…