- La finalul lunii august, Maria Roman de la Mireasa, sezonul 3, a devenit mama pentru prima data. De curand, fosta concurenta și-a botezat fiul, pe Antonio Andrei. Ziua a fost plina de emoții pentru intreaga familie, dar mai ales pentru un alt fost concurent dintr-un alt sezon care este și nașul micuțului.

- In timp ce Izabela a ramas in București, impreuna cu fiica ei și a lui Blaze, Jessica Ilinca, fostul concurent a plecat recent in Dubai, acolo unde se afla și in prezent. Fosta concurenta spune ca a vrut sa ii mai acorde o șansa, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre ei, dar nu mai este dispusa…

- Dupa mai bine de o luna de cand au aparut primele speculații despre desparțirea dintre Blaze și Izabela, cei doi au confirmat ieri ca nu mai formeaza un cuplu. Fostul concurent este plecat in Dubai, iar de curand, a dat de ințeles, prin intermediul unei postari, ca ar fi impreuna cu altcineva, dupa…

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.

- Gabriela și Valentin au devenit parinți de curand, iar micuțul Tudor Gabriel a fost botezat. Fanii s-au intrebat daca tatal copilului a fost la botez, iar tanarul a publicat o fotografie prin care a dat raspunsul.

- Ioana s-a suparat pe doamna Maria dupa ce aceasta a spus, la suparare, ca fata ar trebui sa-și gaseasca un partener mai in varsta. Se intampla dupa ce concurenta afirma ca Adrian este imatur.

- Inimioara și soțul ei, Cristian, s-au casatorit la finalul lunii august, iar de curand au aniversat o luna de la nunta. Fosta concurenta de la Mireasa radiaza de fericire și a facut publice mai multe imagini din ziua in care a spus cel mai hotarat „Da” din viața ei.

- Maria Roman, fosta concurenta de la Mireasa, a devenit mamica in urma cu o luna. Ea și soțul ei sunt parinți de baiețel și sunt cei mai fericiți. Tanara ne spune cum este pentru ea rolul de mama și cum se descurca cu cel mic, daca are ajutoare sau nu, dar vine și cu detalii despre botezul care urmeaza.