O noua versiune a modelului pliabil Motorola Razr va fi lansata in acest an, potrivit CEO-ului gigantului tehnologic chinez Lenovo, care detine acum brandul, transmite CNBC. Razr este unul dintre cele mai emblematice telefoane mobile ale marcii si a fost lansat pentru prima data de Motorola in 2004. A devenit unul dintre cele mai populare telefoane flip din anii 2000. Motorola a reinviat marca Razr intr-o noua forma pliabila in 2020, devenind unul dintre primii producatori de smartphone-uri care a lansat un dispozitiv cu ecran pliabil. Razr isi pastreaza caracteristica de pliere. Dar, in loc de…