Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca miercuri, 12 octombrie, ora 18,30, cu formația Spisski Rytieri (Slovacia), in Grupa D din Alpe Adria Cup. Partida va avea loc la sala Constantin Jude. Pentru echipa timisoreana va fi al treilea meci in competiție, dupa ce la 22 și 23 septembrie, in turneul de la…

- SCM Timisoara e pregatita de startul Ligii Nationale dupa cele doua victorii pe plan „international” in Alpe Adria Cup. „Leii” primesc maine in fosta „Olimpia” replica moldovenilor de la CSM Focsani intr-un joc cu destule necunoscute din punct de vedere al adversarului. Pentru banateni va fi al 36-lea…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut a doua victorie in doua zile in Croatia. Dupa gazda de la Zabok, „leii” au trecut in Alpe Adria Cup si de slovenii de la KK Rogaska, scor 103-97. Slovenii au condus cu 26-21 dupa primul sfert. Al doilea a fost parcurs intr-un echilibru perfect astfel ca diferenta…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu dreptul sezonul cu o victorie intr-o competitie euroregionala. „Leii” s-au impus cu 88-63 pe terenul croatilor de la Zabok in primul meci din Alpe Adria Cup. Alb-violetii se aflau la egalitate cu gazdele croate dupa primul sfert (18-18), iar la pauz aveau…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe noul sezon competitional pe plan extern, cu doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Primul meci va fi joi cu gazda croata de la KK Zabok. A doua zi imediat va fi intalnita gruparea slovena KK Rogaska. Ambele partide vor avea loc…

- Intalnire de baschet cu toate ingredientele necesare: rasturnari de scor, cosuri spectaculoase, suspns pana in ultima secunda. Vorbim despre finala Cupei Timisoara UVT. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a caștigat turneul organizat la acest final de saptamana la Sala Sporturilor „Constantin Jude”. Alb-violeții…

- SCM OHMA Timisoara si-a aflat adversarele si programul din prima faza a competitiei Alpe Adria Cup. Banatenii au fost repartizati in grupa D, alaturi de formatiile KK Rogaska (Slovenia), KK Zabok (Croatia) si Spisski Rytieri (Slovacia). „Leii” din Banat vor debuta in data de 12 octombrie pe teren propriu…