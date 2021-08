Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc azi, de la 21:30, in cel mai important meci al etapei a 2-a din Liga 1. Oaspeții vin pe Arena Naționala fara antrenorul Ouzounidis, demis dupa infrangerea oltenilor din Conference League cu Laci, scor 0-1. Daca Universitatea a pierdut in Conference League și…

- Anglia - Danemarca se joaca azi, de la 22:00, in a doua semifinala de la EURO 2020. Caștigatoarea de azi o va infrunta in marea finala pe Italia, formație ajunsa in ultimul act dupa ce a trecut de Spania, in urma loviturilor de departajare. Anglia este marea favorita a meciului cu Danemarca! Nu doar…

- Italia și Spania se intalnesc azi, de la 22:00, intr-o semifinala de vis pe Wembley! Squadra lui Mancini a defilat de-a dreptul pana acum la EURO 2020, in timp ce „La Roja” a tremurat serios atat pentru calificarea din grupe, cat și pentru accesul in careul de ași de la Campionatul European. Spania…

- Belgia - Italia se joaca azi, de la 22:00, in sferturile de finala ale Campionatului European. Confruntarea va avea loc la Munchen și reprezinta capul de afiș pentru cea de-a doua faza eliminatorie de la EURO 2020. Belgia și Italia sunt neinvinse la Campionatul European! Ambele naționale au ieșit cu…

- Anglia - Germania se joaca azi, de la 19:00, intr-una dintre cele mai așteptate partide din optimile de finala ale Campionatului European. Confruntarea va avea loc pe Wembley și, dupa mult timp, englezii sunt favoriți in fața nemților. Dupa ziua de luni, cu doua rezultate de 3-3, prelungiri, penalty-uri…

- Portugalia - Franța se joaca azi, de la 22:00, intr-o noua „finala” din „Grupa Morții” de la EURO 2020. Francezii sunt matematic calificați in optimi, in timp ce naționala lui CR7 are nevoie de cel puțin un punct pentru a merge mai departe la acest turneu final. Dupa cinci ani, Portugalia și Franța…

- Portugalia - Germania se joaca azi, de la 19:00, in cea mai tare partida a zilei a 9-a de la EURO 2020. In cazul unui succes, portughezii iși vor asigura prezența in optimi. De partea cealalta, nemții sunt obligața sa caștige pentru a avea șanse mari de calificare in continuare. Portugalia a caștigat…

- Franța - Germania se joaca azi, de la 22:00, in cel mai așteptat meci de la EURO 2020 și in partida care inchide prima etapa din cadrul grupelor turneului final. Chiar daca francezii sunt gazde, confruntarea va avea loc la Munchen, pe stadionul lui Bayern. Franța n-a pierdut niciun meci in 2021, iar…