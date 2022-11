Stiri pe aceeasi tema

- Regina Letizia este o adepta a dietei Perricone, un plan alimentar foarte popular printre celebritați, care a fost creat de doctorul Nicholas Perricone. Mai exact, dieta de 28 de zile pe care se spune ca o urmeaza și Letizia „imbunatateste starea de sanatate prin reducerea inflamatiilor din organism”,…

- Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta oamenii in zilele noastre este infarctul. Indiferent de varsta, din cauza unei vieți stresante sau din cauza efotului fizic indelungat, oamenii ajung la aceasta tragedie, care le pune, de multe ori, capat vieții. Pe langa un stil de viața sanatos,…

- Ajutorul pentru incalzirea locuinței in sezonul rece 2022-2023 poate fi solicitat de catre familiile și/sau persoanele singure cu un VENIT net mediu lunar de pana la 1.386 lei/persoana, in cazul familiei și de pana la 2.053 lei, in cazul persoanei singure. Ajutorul de incalzire se acorda pe…

- Fructele și legumele pe care sa le consumi in octombrie și noiembrie! Nimic nu se compara cu gustul unui mar direct din livada. Sau cu verdeața din gradina, cartofii dulci proaspeți de la ferma. Produsele sunt de obicei de o calitate și un gust mai bune atunci cand sunt de sezon. Așa ca știind ce […]…

- Specialistii recomanda ca, in sezonul de tranzitie, sa adaugam in meniul nostru zilnic alimente de natura alcalina, pentru a ne imbunatati sistemul imunitar. Ideal ar fi ca dieta alcalina sa o adoptam ca stil de viata pentru macar o saptamana pe luna, cu atat mai mult cu cat beneficiile ei sunt incomensurabile,…

- Sezonul citricelor Nu uitati cat de importante sunt citricele, mai ales pentru sistemul imunitar. Acesta din urma trebuie sa fie puternic in sezonul rece, asa ca e bine sa-l pregatim din timp. O putem face consumand lamai, portocale sau grapefruit. E bine de stiut ca si bananele, ananasul si avocado…

- Cu culori stridente, forme izbitoare și coaja robusta, puteți folosi legumele recoltate toamna. Cel mai bun lucru pe care il puteți face cu legumele de toamna este sa le folosiți in mese. Gandiți-va la dovleac prajit, sfecla roșie cu usturoi și salata de kale. Toate proaspete de la fermieri. Și pentru…