- Micul dejun și cina sunt doua mese principale in timpul unei zile. Specialiștii au descoperit care sunt orele la care ar trebui sa le consumi pentru a te simți energic și plin de vitalitate. Iata recomandarile de care sa ții cont.

- In cautarea unor soluții naturale pentru menținerea sanatații, bioenergoterapeuta Lidia Fecioru dezvaluie un secret remarcabil legat de o leguma obișnuita, care ar putea avea un impact surprinzator in lupta impotriva celulelor canceroase.

- Romanii care prefera peștele sunt sfatuiți sa fie atenți la ce cumpara, mai ales ca in acest post sunt multe zile in care consumul acestuia este permis. Deși arata bine și este foarte ieftin, ceea ce il face peștele ideal, nu ar trebui mancat niciodata.

- Temperaturile scad treptat in Romania, iar viscolul și ninsorile au aparut in mai multe zone din țara. Acest lucru poate afecta sanatatea oamenilor, iar acest lucru se obsvera deja in numarul mare al persoanelor care se confrunta cu infecții virale. Iata ce sfaturi au medicii și cum eviți acest lucru.

- Cand vine vorba de soluții pentru durerile de masea, exista un remediu adesea uitat in cautarea noastra de confort: ceaiul. Cu proprietați benefice și o aroma reconfortanta, acest ceai devine o opțiune intriganta pentru calmarea durerilor dentare.

- Daca te gandești sa consumi o leguma de sezon care sa aiba multe beneficii pentru sanatate, ei bine, sfecla roșie este alegerea perfecta. Deși exista voci care spun ca aceasta leguma ar conține mult zahar, sfecla roșie are doar 47 cal/100g și mai este numita și prietena siluetei. Iata ce beneficii are…

- O durere in gat este adesea primul semn al unei raceli. Cu toate acestea, un astfel de disconfort provocat de o raceala se amelioreaza adesea sau dispare dupa prima sau a doua zi. Iata ce sfaturi a oferit Lidia Fecioru. Exista un amestec din doua ingrediente care te va ajuta sa scapi de durere in gat.

- Foarte des se vorbește despre modul in care dietele bogate in fructe și legume sunt bune pentru sanatate. Dar cate legume și fructe trebuie sa mananci zilnic pentru a te bucura de beneficiile lor? Iata care sunt sfaturile oferite de Mihaela Bilic.